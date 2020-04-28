"Известия": Хабаровский край и ЕАО не перешли на новую систему обращения с мусором

ТАСС, 28 апреля. Хабаровский край и Еврейская автономная область задержались с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из-за затягивания процедур определения региональных операторов. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Общероссийского народного фронта (ОНФ) о реализации нацпроекта "Экология".

"В настоящее время переход на новую систему обращения с отходами не совершен двумя субъектами: Хабаровским краем и Еврейской автономной областью. Необходимо понимать, что отрасль формируется с нуля. Среди основных проблемных вопросов, которые затягивают сроки перехода на новую систему обращения с ТКО, - затягивание процедур определения региональных операторов, некорректный расчет тарифа", - отметили изданию в Минприроды.

Согласно исследованию ОНФ, многие регионы перешли на новую систему в последний момент, в связи с чем пострадало качество предоставляемых услуг. "Многие регионы перестроились, но некоторые из них делали это в последний момент, буквально в декабре 2019 года определяли победителя конкурсного отбора или утверждали тарифы. Они попытались запрыгнуть в последний вагон, чтобы не нарушить сроки перехода на новую систему, поэтому качество не могло не пострадать. Времени на подготовку и заключение договоров с клиентами и подрядчиками у регионального оператора не было", - подчеркнули в ОНФ.

За первое полугодие 2019 года, сложная ситуация со сборами за вывоз мусора обстоит в Ингушетии, Ленинградской и Свердловской области, Кабардино-Балкарии, Бурятии. Выше собираемость в Адыгее (40%), Пермском крае (43%), Туве (48%), Амурской (49%) и Новосибирской областях (50%).

Представители ОНФ считают, что Минприроды совместно с Российским экологически оператором (РЭО) необходимо предложить регионам решение по получению и передаче региональному оператору актуальных сведений для выставления платежей, а также внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объем вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.