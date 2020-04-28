Площадь лесных пожаров в России снова выросла почти на 50%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров за прошедшие сутки в России выросла почти в полтора раза, до 60 тыс. га, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.

На начало понедельника площадь возгораний в лесах составляла 43 161 тыс. га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 апреля 2020 в России ликвидировано 170 лесных пожаров на площади 10 021 га. На 00:00 мск 28 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 60 414 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

"Лидером" по площади горения остается Забайкальский край, там огнем занято 27 033 га (рост почти на 10 тыс. га). Также остается большой площадь пожаров в Красноярском крае - 2 551 га, Иркутской области - 5 163 га, Бурятии - 10 168 га, Хакасии - 6 003 га, Туве - 5 254 га и Амурской области - 2 489 га. Пожары площадью до 500 га действуют в Томской области, Хабаровском крае, а также на Алтае. В борьбе с огнем задействованы 4 445 человек, 951 единица техники, 47 воздушных судов на мониторинге и 25 на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах РФ, режим ЧС введен на всей территории Забайкальского и Красноярского краев, а также его ввели для единичных районов Краснодарского края, Иркутской области, Бурятии, Тувы и Амурской области. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте РФ.