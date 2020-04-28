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Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС рекомендуют усилить контроль за нарушителями самоизоляции и противопожарного режима

В институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ведомства отметили, что в начале мая существует высокая вероятность массового выхода людей на природу

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Контроль за нарушителями самоизоляции и противопожарного режима на майских праздниках необходимо усилить, чтобы избежать роста числа пожаров. Об этом говорится в методических рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России для региональных властей.

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В институте отметили, что в начале мая существует высокая вероятность массового выхода людей на природу и осложнения пожарной обстановки, чему также могут способствовать неблагоприятные погодные явления в ряде регионов. С учетом возрастающего воздействия карантинных мероприятий на численность группировки РСЧС, предназначенной для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, возможно возникновение синергетического эффекта.

"В регионах необходимо дополнительно создать межведомственные профилактические группы, контролирующие соблюдение населением правил карантинных мероприятий, режима самоизоляции и противопожарного режима в период выходных и праздничных дней в условиях распространения коронавирусной инфекции", - говорится в рекомендациях.

Специалисты советуют администрациям муниципальных образований субъектов РФ определить количество и расположение мест возможного нарушения населением режима самоизоляции и противопожарного режима, составить реестр мест неорганизованного отдыха населения. Главам муниципальных образований субъектов РФ также рекомендуется определить необходимое количество сил и средств для контроля за соблюдением режима самоизоляции, в том числе и противопожарного режима.

"Для обеспечения необходимого численного состава групп в связи с возможной нехваткой сил, вызванной распространением коронавирусной инфекции, должен быть кадровый резерв из числа специалистов различных организаций, старост населенных пунктов и добровольцев", - советуют в ВНИИ ГОЧС. В рекомендациях уточняется, что каждая межведомственная профилактическая группа должна состоять из 3-4 человек, в каждом муниципальном образовании между ними необходимо распределить зоны ответственности, разработать маршруты и способы патрулирования с учетом прогноза санитарно-эпидемиологической обстановки и погодных явлений.

Во ВНИИ ГОЧС назвали местами возможных нарушений самоизоляции и пожарной безопасности прибрежные зоны водоемов, туристические объекты, лесные массивы вблизи населенных пунктов, где обычно жарят шашлыки и разводят костры, что приводит к пожарам и их переходу на жилые строения.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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