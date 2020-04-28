В ООН призвали обеспечить охрану труда работников в условиях пандемии

ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Возвращение персонала компаний на рабочие места после смягчения ограничений, связанных с пандемией, должно сопровождаться строгими мерами в сфере трудовой безопасности. Об этом заявила во вторник в Женеве Международная организация труда (МОТ).

Она призвала правительства уделить первостепенное внимание предотвращению опасности распространения коронавируса на рабочих местах. "Все работодатели должны заблаговременно провести оценку риска и удостовериться, что рабочие места соответствуют строгим критериям безопасности и здоровья", - отметила МОТ в заявлении, приуроченном к отмечаемому 28 апреля Всемирному дню охраны труда. Без принятия таких мер, предупредила она, "страны столкнутся с весьма реальным риском новой вспышки вируса" и "второй волной заражения". Особое внимание, по мнению МОТ, следует уделить охране труда на "передовой линии" борьбы с пандемией - врачей, медсестер, сотрудников чрезвычайных служб, а также персонала розничной торговли продуктами и служб уборки помещений.

В целях "безопасного возвращения" на рабочие места после смягчения ограничений организация рекомендует властям и работодателям серию конкретных мероприятий. Среди них - "уменьшение физического взаимодействия" между работниками предприятий, покупателями и посетителям, соблюдение физической дистанции, улучшение вентиляции помещений, проведение регулярной уборки, создание надлежащих условий для мытья рук и санитарии. Там, где это необходимо, сотрудникам должны быть бесплатно предоставлены индивидуальные защитные средства. Следует создать условия для возможного изолирования людей с подозрениями на коронавирус и выявления их контактов. Необходимо также обеспечить "поддержание психического здоровья персонала".

"В условиях вспышки инфекционного заболевания безопасность общества зависит от того, как обеспечена защита работников", - напомнил генеральный директор МОТ Гай Райдер. По его словам, только путем соблюдения требований охраны труда можно защитить жизнь работников, их семей и общества в целом, обеспечив "продолжение работы и экономическое выживание".

Всемирный день охраны труда был учрежден МОТ в 2003 году. Его цель - привлечение внимания к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью.