На Сахалине обратятся в прокуратуру по поводу жестокого обращения с буревестниками

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство экологии Сахалинской области после сбора всей необходимой информации относительно предполагаемого жестокого обращения с буревестниками на судне "Витус Беринг" в порту города Холмска на юге Сахалина передаст дело в региональную межрайонную природоохранную прокуратуру. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Министерство напоминает, что в соответствии с федеральным законом "О животном мире" юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при эксплуатации транспортных средств. Вся собранная информация будет направлена в Сахалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер в рамках компетенции", - сообщили в министерстве.

По информации областных властей, по распространившимся в интернете видео, снятых на судне самими моряками, трудно определить, насколько велик ущерб для популяции птиц. Но и гуманным поведение моряков назвать нельзя. Члены экипажа расталкивали буревестников ногами, чтобы перемещаться по палубе и не спускали их в воду. В связи с этим министерство экологии региона направило предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны объектов животного мира в адрес морского порта и нефтегазовой компании "Эксон Нефтегаз Лимитед", одному из подрядчиков которой принадлежит судно. В предостережении содержится указание на предусмотренную административную ответственность.

В министерстве рассказали, что сотрудники лесничества в тот же день выехали на место, но попасть на территорию порта им не удалось, так как он является режимным объектом. Кроме того, в нем сейчас действуют особые дополнительные меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В районе порта сотрудники лесничества мертвых птиц не заметили. Руководство порта уверяет, что команда согнала всех птиц с палубы судна, только после этого приступила к погрузочно-разгрузочным работам.

В понедельник директор фонда "Зеленый Сахалин" Александр Иванов рассказал ТАСС о том, что на вошедшее в порт судно "Витус Беринг" приземлились сотни буревестников, которые слетелись на свет. Из-за особого строения крыльев птицы не могут взлетать с ровной поверхности. По словам Иванова, моряки начали погрузочно-разгрузочные работы не спустив пернатых в воду. В результате часть птиц была придавлена грузом.

Буревестники обитают у берегов океана. В силу особого строения тела и крыльев эти птицы могут беспрепятственно нырять, летать над морем и рядом с ним. Однако по той же причине им трудно перемещаться по суше. Взлетать буревестники могут только на воде при встречном потоке ветра или с возвышенностей, например, со скал. Обычно в апреле буревестников у берегов Сахалина не наблюдается.