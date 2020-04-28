Число больных с коронавирусной инфекцией в КНР за сутки сократилось до 648

ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Число лиц с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось примерно на 10%, до 648, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за минувший день в стране выявлено только шесть новых случая заражения, из них три ввозные. За все время распространения вируса в Китае зарегистрированы 1 639 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 087 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Согласно статистике, в КНР выздоровели 93,6% заразившихся, в том числе 81 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс. Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней.

Экономика КНР уверенно восстанавливается после спада в I квартале, вызванного эпидемией. В городах постоянно увеличивается количество пассажиров в общественном транспорте, все больше ресторанов, кафе, парков и туристических достопримечательностей открываются для посетителей. Однако в целях обеспечения всеобщей безопасности все еще действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 997, в том числе 40 случаев зарегистрированы за минувший день.

Среди регионов континентальной части КНР остался только один, где наблюдаются большое количество случаев заражения - это провинция Хэйлунцзян (340 инфицированных). На территории 15 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, а также бывший главный очаг пандемии Хубэй, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах число инфицированных колеблется от одного до примерно 70 человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране осталось всего девять человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 50 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.