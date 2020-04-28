Школьники из РФ войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Российские школьники, как ожидается, войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, запланированного на вторник. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в понедельник в Facebook .

"Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ", - отметил посол. Он также констатировал: "Пытаемся собрать российских детей, попавших в трудную ситуацию в США из 15 штатов. Большинству школьников предстоит делать несколько пересадок. Хотел бы подчеркнуть, что дорога до Нью-Йорка для нескольких школьников оплачивается из средств, собранных нашими дипломатами".

В заявлении подчеркивается, что сотрудники посольства "находятся в постоянном контакте с родителями несовершеннолетних". "Делаем все от нас зависящее, чтобы подростки успели прибыть вовремя на рейс. Весомое содействие в этом оказывает общественная организация "Русская молодежь Америки", - сообщил посол РФ в США. "В частности, соотечественники инициативно разработали график встреч подростков в аэропортах Нью-Йорка для доставки в срок к стойке регистрации. Несколько прибывших заранее расселяют в семьях, - пояснил Антонов. - Помогают и тем, кого американские семьи вовсе отказались транспортировать из отдаленных населенных пунктов в местные аэропорты".

Посол РФ отметил, что запланированным на вторник рейсом "не полностью будет решена проблема возвращения российских детей из США". "Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов", - добавил Антонов. "Мы готовы и дальше оказывать помощь нуждающимся в отъезде в Россию, - отметил он. - Разумеется, никого заставить не можем. Да этого и не надо. Родители сами должны определиться в степени защищенности их детей, если они примут решение оставить их на время пандемии в США".

Как сообщается на сайте нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди, вылет из этой воздушной гавани запланирован во вторник на 19:20 по местному времени (02:20 мск). Ожидаемое время прилета в Шереметьево в среду - 11:45 мск.

Позиция МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 апреля на брифинге, что министерство сделает выводы из недостаточной помощи властей США в розыске российских школьников. Как отметила Захарова, ранее российские старшеклассники выезжали в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, теперь из-за пандемии они не могут вернуться на родину. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения российского посольства. "Из-за этого российским дипломатам в Вашингтоне и вообще на территории США приходится заниматься этим вопросом самостоятельно, - указала Захарова. - Мы, конечно, сделаем выводы из такого поведения официальных лиц США".

По ее словам, в США с прошлой осени находилось примерно 80 российских учащихся. "Пока посольству удалось определить поименно 42 человека. Из них восемь уже вернулись в Россию, 34 остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой", - отметила Захарова.