В Приморье ветераны получили дополнительные выплаты к юбилею Победы

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла в Приморском крае в преддверии юбилея Победы уже получили региональные и федеральные выплаты по поручению президента. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. Всего в Приморье около 7 тыс. граждан этих категорий.

"В апреле вместе с пенсией по 20 тысяч рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей, участники боевых действий на Даманском получили по 10 тысяч рублей. Дополнительную поддержку к юбилею Победы получили около 7 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из бюджета края на эти цели направлено почти 104,4 млн рублей. Кроме того, идут выплаты ветеранам и по линии Пенсионного фонда России по указу президента. Так, по 75 тыс. рублей получили инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. А труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получили по 50 тыс. рублей.

Кроме того в Приморье в апреле первую в этом году выплату по новому краевому закону получили 99,4 тысячи пенсионеров, относящиеся к категории "дети войны". Вторая закрепленная законом выплата производится в августе.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в мае по случаю празднования 75-летия Победы. Ветераны и приравненные к ним категории граждан должны получить по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тыс.