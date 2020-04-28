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Глава Еврейской АО за прошлый год заработал 5,3 млн рублей

Также Ростислав Гольдштейн владеет тремя квартирами, землей, автомобилем и снегоболотоходом

ТАСС, 28 апреля. Доходы временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна за 2019 год составили 5,3 млн рублей. Об этом сообщается в опубликованных на сайте правительства региона сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных с января по конец декабря 2019 года.

"Декларированный годовой доход (рубли) [врио губернатора ЕАО Гольдштейна] - 5 308 501,27", - говорится в документе.

В собственности у Гольдштейна земельный участок площадью 30 кв. м и гараж площадью 23,2 кв. м, а в пользовании - три квартиры площадью 74,8, 134 и 91,5 кв. м. Вся недвижимость находится в России. Также Гольдштейну принадлежат легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic и снегоболотоход.

В собственности у супруги Гольдштейна шесть земельных участков площадью от 608 до более чем 12 тыс. кв. м, четыре квартиры, 19 нежилых строений и помещений. В пользовании у нее еще несколько земельных участков. Она также владеет более чем 30 автомобилями, включая грузовые. Ее годовой доход превышает 8,4 млн рублей.

Президент Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн являлся членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 года.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная область
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