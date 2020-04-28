Глава Еврейской АО за прошлый год заработал 5,3 млн рублей

ТАСС, 28 апреля. Доходы временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна за 2019 год составили 5,3 млн рублей. Об этом сообщается в опубликованных на сайте правительства региона сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных с января по конец декабря 2019 года.

"Декларированный годовой доход (рубли) [врио губернатора ЕАО Гольдштейна] - 5 308 501,27", - говорится в документе.

В собственности у Гольдштейна земельный участок площадью 30 кв. м и гараж площадью 23,2 кв. м, а в пользовании - три квартиры площадью 74,8, 134 и 91,5 кв. м. Вся недвижимость находится в России. Также Гольдштейну принадлежат легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic и снегоболотоход.

В собственности у супруги Гольдштейна шесть земельных участков площадью от 608 до более чем 12 тыс. кв. м, четыре квартиры, 19 нежилых строений и помещений. В пользовании у нее еще несколько земельных участков. Она также владеет более чем 30 автомобилями, включая грузовые. Ее годовой доход превышает 8,4 млн рублей.

Президент Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн являлся членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 года.