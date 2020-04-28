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Вернуться в РФ из США вывозным рейсом "Аэрофлота" могут 19 российских школьников

Они участвовали в программах, предполагающих прохождение обучения в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Не менее 19 российских школьников могут вернуться в РФ из США вывозным рейсом "Аэрофлота", запланированным на вторник. Об этом сообщил в понедельник ТАСС президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

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Ранее посольство РФ в США отметило, что "Русская молодежь Америки" оказывает "весомое содействие" в своевременной доставке российских школьников в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, откуда запланирован рейс в Москву. "В частности, соотечественники инициативно разработали график встреч подростков в аэропортах Нью-Йорка для доставки в срок к стойке регистрации. Несколько прибывших заранее расселяют в семьях, - отметил в Facebook посол РФ в США Анатолий Антонов. - Помогают и тем, кого американские семьи вовсе отказались транспортировать из отдаленных населенных пунктов в местные аэропорты".

"Только сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) начинаем некоторых из них встречать, некоторых из них расселять в семьи. Завтра (во вторник) еще будем детей встречать в разных аэропортах, в разных терминалах аэропорта имени Джона Кеннеди", - сообщил Кочан. Говоря о том, сколько всего российских школьников, по его оценкам, войдут в число пассажиров, он отметил: "По предварительным данным, 19 человек".

Школьники участвовали в программах, предполагающих прохождение обучения в США. Как пояснил Кочан, они прибыли в Нью-Йорк из ряда американских штатов, в том числе Флориды, Иллинойса, Джорджии и Род-Айленда, для последующего вылета в Россию.

Как сообщается на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди, вылет из этой воздушной гавани запланирован во вторник на 19:20 по местному времени (02:20 мск). Ожидаемое время прилета в Шереметьево в среду - 11:45 мск.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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