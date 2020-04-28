{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Развитие Дальнего Востока

Магаданская область направит на восстановление леса почти 40 млн рублей

Большая часть этой суммы - средства арендаторов, рубивших лес в прошлом году
Описание
© Рюмин Александр/ТАСС

ТАСС, 28 апреля. Власти Магаданской области в этом году направят на работы по восстановлению лесной зоны в регионе около 39,8 млн рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС начальник отдела использования и воспроизводства лесов, государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов региона Александр Березин.

"Финансовое обеспечение выполнения мероприятий по лесовосстановлению в 2020 году составит почти 39,8 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что 39 млн рублей из общей суммы - это средства арендаторов, проводивших рубку в 2019 году. Остальные средства - субвенции из федерального бюджета. В 2019 году расходы на лесовосстановление составили всего лишь более 2,2 млн рублей.

Ранее Березин сообщал, что 126 гектаров будут восстановлены благодаря естественному возобновлению леса методом частичной минерализации почв. Еще 3 250 гектаров леса восстановят комбинированным способом за счет средств арендаторов. Вопрос о том, какие конкретно методы применить, еще решается. Сначала нужно дождаться таяния снега, чтобы обследовать участки. Планируется, что работы будут проведены с августа по сентябрь, но при благоприятной погоде возможно продление сроков до конца октября.

На прошлой неделе Березин рассказал ТАСС о том, что в этом году в Магаданской области планируют восстановить леса на площади 3 376 гектаров - почти в 10 раз больше показателей 2019 года.

Восстановление лесов ведется в регионах по федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология". Это одно из 11 направлений этого нацпроекта. Всего на его реализацию в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей: из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
В нацпарке Приморья проверяют диких животных на инфекционные заболевания
Специалисты пока не обнаружили угроз для тигров и леопардов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС