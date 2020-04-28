Магаданская область направит на восстановление леса почти 40 млн рублей

ТАСС, 28 апреля. Власти Магаданской области в этом году направят на работы по восстановлению лесной зоны в регионе около 39,8 млн рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС начальник отдела использования и воспроизводства лесов, государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов региона Александр Березин.

"Финансовое обеспечение выполнения мероприятий по лесовосстановлению в 2020 году составит почти 39,8 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что 39 млн рублей из общей суммы - это средства арендаторов, проводивших рубку в 2019 году. Остальные средства - субвенции из федерального бюджета. В 2019 году расходы на лесовосстановление составили всего лишь более 2,2 млн рублей.

Ранее Березин сообщал, что 126 гектаров будут восстановлены благодаря естественному возобновлению леса методом частичной минерализации почв. Еще 3 250 гектаров леса восстановят комбинированным способом за счет средств арендаторов. Вопрос о том, какие конкретно методы применить, еще решается. Сначала нужно дождаться таяния снега, чтобы обследовать участки. Планируется, что работы будут проведены с августа по сентябрь, но при благоприятной погоде возможно продление сроков до конца октября.

На прошлой неделе Березин рассказал ТАСС о том, что в этом году в Магаданской области планируют восстановить леса на площади 3 376 гектаров - почти в 10 раз больше показателей 2019 года.

Восстановление лесов ведется в регионах по федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология". Это одно из 11 направлений этого нацпроекта. Всего на его реализацию в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей: из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.