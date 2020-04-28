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75-летие Победы

В Красноярском крае восстановили аудиозапись с воспоминаниями защитников Диксона

В 1942 году они отбили атаку германского крейсера "Адмирал Шеер"

КРАСНОЯРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Историческую аудиозапись с воспоминаниями участников обороны Диксона в августе 1942 года восстановили в Красноярском крае. Об этом в ТАСС сообщила заместитель главы Таймырского муниципального района Татьяна Друппова.

"Мы нашли старую запись и реставрировали ее. Это воспоминания защитников Диксона о том, как они отражали атаку крейсера "Шеер", - сказала Друппова.

Запись была сделана в 60-е годы, когда в Диксон приезжали участники его обороны. С тех пор она хранилась в музее местной школы, однако с годами пришла в негодность и воспоминания участников событий августа 1942 года могли быть утеряны.

Таймыр - единственная территория за Уралом, где был бой с гитлеровскими частями. В августе 1942 года защитники порта Диксон отбили атаку германского тяжелого крейсера "Адмирал Шеер", тем самым сорвав планы гитлеровского командования нарушить советское судоходство по Северному морскому пути.

Бой с крейсером "Адмирал Шеер" произошел 27 августа 1942 года. В память о тех событиях в Диксоне установлены обелиск и памятники защитникам Диксона - морякам-североморцам и бойцам народного ополчения, памятник Николаю Корнякову, командиру береговой батареи.

Теги
РоссияКрасноярский край75-летие Победы
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