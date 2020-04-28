Полицейские Гаити вышли на акции протеста, требуя повысить зарплаты в условиях пандемии

ГАВАНА, 28 апреля. /ТАСС/. Полицейские Гаити вышли на акции протеста в столице страны городе Порт-о-Пренс, требуя от властей повышения зарплат и выдачи премий за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщает агентство Пренса Латина.

Отмечается, что несколько десятков полицейских с оружием проникли в офисы ряда государственных учреждений и заставили их сотрудников покинуть рабочие места. О столкновениях не сообщается. По заявлениям участников протестов, руководство полиции не выплатило им заработную плату за последние шесть месяцев.

Выступления правоохранителей уже происходили в феврале, когда ходе столкновений с армией погибли как минимум два человека, еще девять получили ранения.

Власти карибской страны во второй половине марта ввели чрезвычайное положение с целью предотвратить распространение коронавируса. Ограничительные меры включают закрытие воздушных, сухопутных и морских границ, а также школ, университетов, церквей, а также введение комендантского часа. На данный момент Министерство здравоохранения Гаити зафиксировало в стране 74 случая заражения коронавирусом, 6 человек умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.