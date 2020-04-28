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Число интернет-пользователей в Китае впервые превысило 900 млн

В стране также активно продолжает развиваться электронная коммерция

ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Число пользователей интернета в КНР с июня прошлого года увеличилось на 5,3% и впервые в истории превысило 900 млн человек. Об этом сообщил во вторник Китайский сетевой информационный центр (CNNIC).

Согласно опубликованному докладу, коэффициент доступа населения к глобальной сети за это время вырос на 3,3 процентных пункта, до 64,5%. Из документа следует, что в стране продолжает бурно развиваться электронная коммерция: с начала 2019 года количество жителей, делающих покупки в режиме онлайн, в Китае увеличилось на 16,4%, до 710 млн человек.

"В нашей стране существует огромный потребительский рынок, имеется большое количество предприятий и технологий, задействованных в сфере онлайн-торговли, - отметил профессор Центральной партийной школы при Центральном комитете Коммунистической партии Китая Ван Юйкай. - В эпоху, которая наступит после завершения пандемии нового коронавируса, появились новые исторически значимые возможности для нового витка в развитии данной сферы экономической деятельности".

Как уточняет CNNIC, в КНР заметно повысилась роль удаленного образования, число обучающихся через интернет с конца 2018 года увеличилось на 110,2%, до 423 млн человек. Заметно возросло и количество граждан, пользующихся услугами правительственных порталов - на 76,3%, до 694 млн человек.

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Китай
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