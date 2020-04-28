Эксперты: спрос на сотрудников без опыта растет во время пандемии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россияне, потерявшие работу в период пандемии коронавируса, готовы проходить переобучение и работать не по специальности. В ближайшие полгода эксперты рынка прогнозируют сокращение профессиональных коллективов в крупных компаниях, при этом уже сейчас растет число вакансий на временную работу без квалификации. Какие требования предъявляют к соискателям работодатели и в каких сферах можно начать карьеру без опыта, эксперты из регионов рассказали ТАСС. Ситуация на рынке Региональные министерства труда и службы занятости населения пока не фиксируют резкого роста безработицы. Высвобождение сотрудников отмечается лишь в отдельных отраслях, которые пострадали от ограничений в связи с коронавирусом в первую очередь. Так, например, в Астраханской области с начала марта в службу занятости обратились порядка 5 тыс. потерявших работу. Большинство уволенных - сотрудники общепита, турбаз, продавцы непродовольственных товаров, а также водители и парикмахеры, рассказали ТАСС в службе занятости населения по региону. Во Владимирской области обеспокоенность властей вызывает ситуация на рынке труда в Суздале, где за полтора месяца безработица выросла фактически в два раза. Тенденцию связывают также с приостановкой работы объектов туристической сферы, гостиниц и предприятий общественного питания. При этом общая ситуация на рынке труда в регионах стабильная и не демонстрирует отрицательной динамики.

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"Мы чуть подросли по количеству (безработных - прим. ТАСС), но этот рост пока существенным нельзя назвать. Может быть, это связано с теми решениями, которые президент озвучил, граждане пока не разобрались в том, какие выплаты им назначены. Что касается количества безработных граждан, то сейчас эта цифра составляет 14 тыс., вместе с тем, в период карантина с 18 марта по 21 апреля обратились 10 тыс. граждан в целях поиска подходящей работы", - сказала ТАСС заместитель начальника управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, добавив, что это нормальные показатели для региона. Кроме того, эксперты связывают рост официальной безработицы и с тем, что люди, которые ранее были заняты в теневом секторе экономике и не трудоустроены официально, потеряв работу из-за пандемии, решили встать на учет, чтобы получать выплаты по безработице. По словам вице-губернатора Томской области Андрея Антонова, половина людей, которые обратились за трудоустройством в последние две недели, до этого не были трудоустроены очень долгое время. "Мы понимаем, что это те люди, которые в большинстве случаев находились в теневом секторе экономики. Для нас это анализ на будущее по этой ситуации на рынке", - отметил вице-губернатор. По оценке экспертов, в целом на рынке труда наблюдается замедление соискательской активности: в среднем на 2% в неделю продолжает снижаться количество активных резюме в России с начала марта. "В текущих условиях компании все же на первых порах предпочитают сокращать издержки на персонал путем сокращения зарплат или переводом в отпуска. Согласно опросу hh.ru, c начала текущего кризиса в 20% компаний уменьшилась численность сотрудников: причем чаще всего об этом заявляли небольшие компании (до 100 сотрудников - 24%) и крупнейшие (свыше 3 тыс. сотрудников - 27%)", - сказали ТАСС в пресс-службе компании HeadHunter. По прогнозам аналитиков HeadHunter, в ближайшие полгода сокращение штата планируют 12% компаний, еще 25% делают осторожный, но тем не менее негативный прогноз. Оставшиеся без работы граждане станут активными соискателями, а имеющиеся на рынке труда вакансии не всегда будут отвечать их профессиональным запросам и имеющемуся опыту. Так, на прошлой неделе о планах сократить почти 1,3 тыс. сотрудников в период с июня по октябрь предупредил, в частности, один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава "Алтайвагон". Работа с нуля Службы занятости и биржи труда в регионах РФ отмечают повышенный спрос на временную и низкоквалифицированную работу. Соискатели отдают предпочтение таким вакансиям, потому что они гарантируют им легкое трудоустройство и быстрый доход, а работодатели готовы бесплатно обучать новых сотрудников уже с первого дня, чтобы оперативно укомплектовать штат.