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Пандемия коронавируса нового типа

Военные медики РФ предложили новую систему зонирования в сербской больнице

Как сообщили в Минобороны РФ, также было предложено реорганизовать систему приема и лечения больных

БЕЛГРАД /Сербия/, 28 апреля. /ТАСС/. Российские военные медики посетили городскую больницу города Вршац, где проконсультировали персонал учреждения по вопросам организации приема зараженных коронавирусной инфекцией и исключения контакта с другими пациентами. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

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"Врачи-эпидемиологи и вирусологи провели совместный обход пациентов, после чего предложили реорганизовать систему приема и лечения больных. Медучреждение должно быть разделено на зоны безопасности таким образом, чтобы исключить контакты пациентов и медперсонала, находящихся в "красной" зоне, с теми, кто находится в других отделениях", - сообщили в российском военном ведомстве.

Согласно рекомендациям российских медиков, специалисты РХБ защиты продезинфицировали внутренние помещения больницы. "На время обработки пациентов перевели в специально подготовленный корпус, где также была проведена дезинфекция", - пояснили в Минобороны.

"Это действительно прекрасно, что в тяжелые времена мы получаем помощь от поистине братского народа, который мы всегда считали братским. А сейчас отношения еще более углубились. Большое спасибо российским коллегам за их экспертную помощь и за обеспечение своевременной и объемной дезинфекции", - приводят в Минобороны слова главврача больницы города Вршац доктора Ивана Йовановича.

Кроме того, сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты за сутки обработали 31 объект в Белграде, Неготине и Нише. Четыре врачебно-сестринские бригады осмотрели и провели лечебные процедуры с 44 пациентами в больницах Белграда, Чуприи и Нише.

Всего за время работы в Сербии российские специалисты продезинфицировали 121 объект в 25 городах, обработали около 255 зданий и сооружений общей площадью более 1,2 млн кв. м. Проведен осмотр и лечебные процедуры с более 600 пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

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