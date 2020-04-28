Уральские ученые клинически испытывают новый метод лечения коронавирусной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Российские ученые приступили к клиническим исследованиям метода лечения коронавирусной инфекции ингаляциями нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями (ГКС). Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН (УрО РАН), академик Валерий Черешнев.

"Работают в Коми и в Петербурге прямо в стационаре, прямо на больных. Уже лечат, принимают прямо в клинике, - сказал Черешнев. "В больнице, наряду с искусственной вентиляцией [легких], еще и этот метод - гелий-кислородных смесей", - добавил он.

Академик отметил, что сейчас отрабатываются методики применения смесей, но практическое внедрение этого метода уже началось.

В своем докладе Черешнев пояснял, что наличие гелия в смеси помогает проводить кислород до альвеол. Присутствие гелия позволяет без негативных последствий для организма нагревать смесь до 100 градусов. При такой температуре обычный воздух может вызвать ожог. При высокой температуре новый коронавирус погибает, поэтому ученые предлагают вдыхать нагретые ГКС через специальные приборы.

Ранее в ходе своего доклада "Эпидемия COVID-19: проблемы, решения, перспективы" Черешнев сообщил, что ингаляции нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями (ГКС) помогут уменьшить тяжесть течения COVID-19. Над исследованиями в этой области работает УрО РАН и предприятие в Санкт-Петербурге.