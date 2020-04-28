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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 85 тыс.

Умерли 4 982 человека

ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки с 26 на 27 апреля более чем на 85 тыс., что несколько больше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 5 тыс., что на тысячу меньше, чем днем ранее, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 27 апреля в мире были зарегистрированы 2 878 196 инфицированных и 198 668 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 85 530, а летальных исходов - на 4 982. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 359 380 и 122 525 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 29 659, а умерших - на 2 307.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 1 140 520 человек, 58 492 умерли. По числу инфицированных за сутки (45 674) этот регион превосходит Европу, и умерших за 24 часа там также больше (2 453).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 27 апреля там выявлено 165 933 инфицированных и зафиксирован 6 991 летальный исход.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 931 698. Далее следуют Испания (207 634), Италия (197 675), Германия (155 193), Великобритания (152 844), Франция (123 279), Турция (110 130), Иран (90 481), Россия (87 147) и Китай (84 341).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

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