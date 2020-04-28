{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акция "Бессмертный полк" пройдет в США 9 мая в режиме видеоконференции

Участие в акции уже подтвердили более 10 городов

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк" в США пройдет в День Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах - 9 мая. Однако из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса акция состоится в режиме видеоконференции. Об этом в понедельник рассказал в беседе с ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"Мы начали подготовку к масштабной акции, которую назвали "Бессмертный полк - лайв", - пояснил он. - В День Победы, 9 мая, мы планируем в одно и то же время через видеоконференцию подключить из десятков городов трансляции, в ходе которых координаторы "Бессмертного полка" возложат цветы к памятникам героям Второй мировой войны, а все остальные участники акции будут демонстрировать изображения портретов своих дедов, прадедов - героев-фронтовиков. Возможности видеоконференции рассчитаны до тысячи подключений, поэтому, как и в прежние годы, наш "Бессмертный полк" станет настоящей всеамериканской масштабной акцией памяти".

В настоящее время участие в акции уже подтвердили более десятка городов, в том числе Нью-Йорк, Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско и Лос-Анджелес (штат Калифорния), Атланта (Джорджия), Даллас (Техас), Сиэтл (штат Вашингтон), Филадельфия (Пенсильвания), Вашингтон (столичный округ Колумбия), Майами (Флорида), Чикаго (Иллинойс) и другие.

"Так как подготовка только началась, уверен, городов и штатов, которые подключатся к виртуальному шествию "Бессмертного полка", будет больше, около двадцати", - заметил руководитель "Русской молодежи Америки".

"Мы стараемся донести до наших соотечественников идею, что смысл "Бессмертного полка" заключается не в том, чтобы пройти всем вместе под песни и душевные разговоры с портретами своих героев, а вспомнить о них, их однополчанах, рассказать другим людям истории их подвига. Поэтому мы призываем размещать на своих страничках в социальных сетях небольшие рассказы о своих героях, делиться ими с друзьями, подписчиками - всеми, кто отмечает в эти дни 75-летие Великой Победы", - подчеркнул Игорь Кочан.

"Бессмертный Полк" в Нью-Йорке

Помимо всеамериканской акции "Бессмертный полк - лайв", соотечественники в Нью-Йорке готовят собственный проект, посвященный Великой Победе. Как рассказала ТАСС вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова, 9 мая в интернете будет транслироваться видеоколлаж из портретов героев-фронтовиков, с которыми на протяжении предыдущих лет ходили участники нью-йорского марша "Бессмертный полк".

"Мы объединяем портреты героев сначала в виртуальные взводы по 16 человек, из них формируем роты, затем батальоны, и в результате у нас получится целый полк, который будет насчитывать имена и фамилии, воинские звания сотен героев, воевавших на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн, - пояснила Марина Иванникова. - Этот видеоколлаж будет транслироваться весь день 9 мая, без остановки, возможно, вместе с рассказами об участниках "Бессмертного полка", которые присылают в настоящее время нам их потомки - внуки и правнуки".

Акцию "Бессмертный полк" в Нью-Йорке можно будет увидеть во многих социальных сетях и на официальных сайтах, посвященных акции. "Ни один вирус, пандемия или ограничения не смогут помешать нам помнить наших героев, не испортят этот великий праздник", - подчеркнула Иванникова.

Волонтеры "Русской молодежи Америки" также готовят подарки ветеранам, блокадникам, детям войны и работникам тыла, проживающим в Нью-Йорке. "Ко Дню Победы мы собираемся поздравить с Победой, подарить букеты цветов и подарки более 400 участникам войны - фронтовикам, работникам тыла, жителям Ленинграда, пережившим блокаду, и тем, кто был ребенком в те страшные военные годы", - пояснила Иванникова.

В 2019 году в США в различных акциях, памятных шествиях и концертах, приуроченных к празднованию Дня Победы, приняли участие свыше 10 тыс. человек. Больше всего соотечественников пришли на марш "Бессмертный полк" и подобные ему памятные шествия, самые массовые из которых состоялись в Нью-Йорке и Вашингтоне (столичный округ Колумбия). Во многих американских городах были организованы концерты для ветеранов и соотечественников.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Соединенных Штатах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско и Орландо (Флорида), собрав в общей сложности несколько сотен человек.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Курпатов считает, что 20% россиян испытают посттравматическое расстройство после пандемии
По мнению психотерапевта, пандемия - это так называемый пробный шар, поэтому думать, что после пережитого больше ничего подобного не случится - наивно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС