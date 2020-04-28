Акция "Бессмертный полк" пройдет в США 9 мая в режиме видеоконференции

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк" в США пройдет в День Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах - 9 мая. Однако из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса акция состоится в режиме видеоконференции. Об этом в понедельник рассказал в беседе с ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"Мы начали подготовку к масштабной акции, которую назвали "Бессмертный полк - лайв", - пояснил он. - В День Победы, 9 мая, мы планируем в одно и то же время через видеоконференцию подключить из десятков городов трансляции, в ходе которых координаторы "Бессмертного полка" возложат цветы к памятникам героям Второй мировой войны, а все остальные участники акции будут демонстрировать изображения портретов своих дедов, прадедов - героев-фронтовиков. Возможности видеоконференции рассчитаны до тысячи подключений, поэтому, как и в прежние годы, наш "Бессмертный полк" станет настоящей всеамериканской масштабной акцией памяти".

В настоящее время участие в акции уже подтвердили более десятка городов, в том числе Нью-Йорк, Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско и Лос-Анджелес (штат Калифорния), Атланта (Джорджия), Даллас (Техас), Сиэтл (штат Вашингтон), Филадельфия (Пенсильвания), Вашингтон (столичный округ Колумбия), Майами (Флорида), Чикаго (Иллинойс) и другие.

"Так как подготовка только началась, уверен, городов и штатов, которые подключатся к виртуальному шествию "Бессмертного полка", будет больше, около двадцати", - заметил руководитель "Русской молодежи Америки".

"Мы стараемся донести до наших соотечественников идею, что смысл "Бессмертного полка" заключается не в том, чтобы пройти всем вместе под песни и душевные разговоры с портретами своих героев, а вспомнить о них, их однополчанах, рассказать другим людям истории их подвига. Поэтому мы призываем размещать на своих страничках в социальных сетях небольшие рассказы о своих героях, делиться ими с друзьями, подписчиками - всеми, кто отмечает в эти дни 75-летие Великой Победы", - подчеркнул Игорь Кочан.

"Бессмертный Полк" в Нью-Йорке

Помимо всеамериканской акции "Бессмертный полк - лайв", соотечественники в Нью-Йорке готовят собственный проект, посвященный Великой Победе. Как рассказала ТАСС вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова, 9 мая в интернете будет транслироваться видеоколлаж из портретов героев-фронтовиков, с которыми на протяжении предыдущих лет ходили участники нью-йорского марша "Бессмертный полк".

"Мы объединяем портреты героев сначала в виртуальные взводы по 16 человек, из них формируем роты, затем батальоны, и в результате у нас получится целый полк, который будет насчитывать имена и фамилии, воинские звания сотен героев, воевавших на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн, - пояснила Марина Иванникова. - Этот видеоколлаж будет транслироваться весь день 9 мая, без остановки, возможно, вместе с рассказами об участниках "Бессмертного полка", которые присылают в настоящее время нам их потомки - внуки и правнуки".

Акцию "Бессмертный полк" в Нью-Йорке можно будет увидеть во многих социальных сетях и на официальных сайтах, посвященных акции. "Ни один вирус, пандемия или ограничения не смогут помешать нам помнить наших героев, не испортят этот великий праздник", - подчеркнула Иванникова.

Волонтеры "Русской молодежи Америки" также готовят подарки ветеранам, блокадникам, детям войны и работникам тыла, проживающим в Нью-Йорке. "Ко Дню Победы мы собираемся поздравить с Победой, подарить букеты цветов и подарки более 400 участникам войны - фронтовикам, работникам тыла, жителям Ленинграда, пережившим блокаду, и тем, кто был ребенком в те страшные военные годы", - пояснила Иванникова.

В 2019 году в США в различных акциях, памятных шествиях и концертах, приуроченных к празднованию Дня Победы, приняли участие свыше 10 тыс. человек. Больше всего соотечественников пришли на марш "Бессмертный полк" и подобные ему памятные шествия, самые массовые из которых состоялись в Нью-Йорке и Вашингтоне (столичный округ Колумбия). Во многих американских городах были организованы концерты для ветеранов и соотечественников.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Соединенных Штатах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско и Орландо (Флорида), собрав в общей сложности несколько сотен человек.