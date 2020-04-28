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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве под меднаблюдением находятся около 20 тыс. человек с симптомами ОРВИ

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, врач принимает решение, нужно ли человеку оставаться дома или госпитализироваться

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга. На сегодняшний день в Москве лечатся на дому порядка 20 тыс. таких пациентов. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если врач определяет, что у пациента состояние легкое и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. На сегодняшний день в Москве около 20 тыс. пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей", - сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что решение о том, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или госпитализироваться, принимает врач. Кроме того, в амбулаторных центрах столицы сформирован единый стандарт обследования. Всем пациентам в обязательном порядке проводится компьютерная томография (КТ) легких, по результатам которой выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра.

"У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике. Если это первая или вторая стадия, то, как правило, человек остается лечиться на дому под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники с полным набором медикаментозного лечения. Если у человека более серьезные стадии пневмонии, то из амбулаторного центра он госпитализируется в больницу", - заключила Ракова.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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