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Пандемия коронавируса нового типа

Госслужащие в Гонконге вернутся в офисы со следующей недели

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Гонконге заметно улучшилась

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 апреля. /ТАСС/. Госслужащие в Гонконге, работавшие на дому, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе начнут возвращаться в офисы со следующей недели. Об этом сообщила во вторник глава местной администрации Кэрри Лам.

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"Правительство решило, что мы возобновим общественные услуги в нормальном режиме со следующего понедельника", - сказала она репортерам. Глава исполнительной власти также отметила, что ведется подготовка к открытию музеев, библиотек и спортивных площадок.

В то же время пока не принято конкретного решения, как быть с ограничительными мерами по социальному дистанцированию населения, срок действия которых истекает 7 мая. Данные меры предполагают временное закрытие баров, кинотеатров, салонов красоты и ряда других заведений, а также запрет собираться в группы более четырех человек. Также остаются неясными перспективы открытия границы с материковым Китаем. Кэрри Лам пообещала озвучить соответствующие решения позже, подчеркнув, что "снятие ограничений должно быть постепенным".

В последние две недели эпидемиологическая ситуация в Гонконге заметно улучшилась. Здесь фиксировались лишь отдельные единичные случаи заражения коронавирусом, связанные с возвращением местных жителей и студентов из США и Европы. За последние двое суток заболевших не было выявлено.

Общее число инфицированных составляет 1 037 при четырех летальных исходах. При этом 772 пациента были выписаны из больниц.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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