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Роскачество обнаружило в некоторых чипсах кадмий и мышьяк

При этом эксперты не выявили нарушений в части содержания в продукте ГМО, красителей, консервантов, афлатоксина, радионуклидов и консервантов
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© Рюмин Александр/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Роскачество в ходе проверки чипсов обнаружило в этой продукции кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество, которое образуется в продукте при жарке, - акриламид. Об этом говорится в сообщении организации.

Испытания по 54 показателям качества и безопасности прошли разные чипсы 16 торговых марок: картофельные со вкусом сыра, зерновые и овощные.

"Эксперты не выявили нарушений в части содержания в продукте ГМО, красителей, консервантов, афлатоксина, радионуклидов и консервантов. Тем не менее, исследование выявило потенциально опасные вещества в картофельных и свекольных чипсах: речь идет о кадмии и мышьяке", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Роскачестве, согласно техрегламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", кадмий допустим в продукции в количестве не более 0,03 мг/ кг, мышьяк - не более 0,2 мг/кг. Согласно результатам испытаний, кадмий выявлен в картофельных чипсах четырех торговых марок, при этом в одном из образцов чипсов оно превышает предельно допустимый уровень в 10 раз. Кроме того, в одном из образцов свекольных чипсов специалисты обнаружили кадмий и мышьяк сразу, содержание которых превышает предельно допустимый уровень в шесть и 17,4 раза соответственно.

Также эксперты Роскачества проверяли чипсы на наличие акриламида - канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке. На данный момент содержание акриламида нормируется только документами Евросоюза - не более 750 мкг/ кг. По результатам испытаний относительно много акриламида было выявлено в одном из 16 товаров - в одном из образцов картофельных чипсов его содержание почти в два раза больше европейских норм.

Отдельное внимание специалисты уделили пестицидам - чипсы были проверены на содержание 420 препаратов. По итогам проверки, остаточные следы хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда - в двух, пропамокарба - в двух, пиримифос-метила - также в двух. Как уточнили в Роскачестве, пестициды могли попасть в чипсы только через основное сырье - корнеплоды и злаки.

Другие результаты исследования

Что касается микробиологии, то, как сообщили в Роскачестве, в целом у чипсов с ней все в порядке: ни в одном из исследованных образцов не выявлено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесеней. Но все же было обнаружено превышение КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) в одном из образцов картофельных чипсов.

Эксперты также сообщили о том, что все обнаруженные в чипсах усилители вкуса безопасны для здоровья человека и находятся в разрешенном законодательно диапазоне. Тем не менее, некоторые усилители вкуса, не заявленные на маркировке, в продукте обнаружены были, в частности, глутаматы, гуанилаты, инозинаты и соли аденозинмонофосфата, присутствие которых может быть связано не только с возможным добавлением их солей в виде пищевых добавок, но и с естественным содержанием в продукте.

Анализ белков, жиров и углеводов, проведенный Роскачеством, показал, что только 3-7% от продукта - это белок. Содержание углеводов во всех чипсах варьирует от 55 до 71%. Жира в среднем 30% (от 25 до 38%). При этом свекольные чипсы не отличаются от картофельных - в среднем, 30% жирности. Чуть меньше жира оказалось в чипсах кукурузных трех торговых марок, но в четвертой из исследованных пачек кукурузных снеков было обнаружено 35% жирности.

Эксперты Роскачества также провели анализ на содержание трансизомеров и обнаружили их в крайне малых количествах - с учетом метода погрешности - от 0,03 до 0,2%, что не только вписывается в параметры, рекомендуемые техническим регламентом, но и дает повод сказать, что трансжиров в чипсах практически нет. Исследование также показало, что в среднем в данном продукте содержится 2,5% соли. Как отметили в Роскачестве, зависимости между содержанием соли и исходным сырьем не выявлено, все зависит от рецептуры производителя.

Кроме того, калорийность и содержание жиров чипсов из различных продуктов оказались примерно на одном уровне. Эксперты добавили, что в ходе проверки было установлено, что все чипсы обладают вкусом и запахом, свойственными данному виду продукции и все являются хрустящими.

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