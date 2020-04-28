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ГИБДД организовала акцию по проведению онлайн занятий по ПДД для школьников

У детей существенно вырос интерес к современным проблемам безопасности, отмечают в Госавтоинспекции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция организовала масштабную акцию по проведению дополнительных онлайн занятий по ПДД для российских школьников и их родителей. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, видеоуроки, онлайн викторины, конкурсы и челленджи, которые готовят сотрудники, оказались очень востребованы у детей самого разного возраста.

"Для того, чтобы привлечь внимание общества к проблеме безопасности на дорогах, нужно как можно активнее задействовать все современные виды коммуникации. Изоляционные меры - не повод остановить просветительскую и учебную работу с самой важной аудиторией - детской. Напротив, именно сейчас у детей существенно вырос интерес к современным проблемам безопасности, в частности, дорожной как одной из важнейших", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что в период самоизоляции рекомендуют взрослым и детям повторить правила дорожной безопасности в дистанционном режиме, для этого сотрудники ГИБДД в регионах готовят видеоуроки, проводят прямые эфиры в социальных сетях, онлайн-викторины, конкурсы и челленджи по правилам дорожного движения.

"Российская Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время созданы различные интернет-ресурсы, на которых размещены полезные и наглядные материалы по тематике дорожной безопасности, - ими можно воспользоваться для самостоятельного изучения ПДД детьми вместе с родителями в период самоизоляции", - отметил собеседник агентства.

Российская Госавтоинспекция выражает уверенность, что хештег #ПДДдома объединит многих неравнодушных взрослых, а также поможет детям не только интересно провести время на домашнем режиме, но и подготовиться к безопасному участию в дорожном движении по окончании периода самоизоляции.

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