{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый КоАП предполагает освободить женщин, воспитывающих детей, от общественных работ

При этом в Минюсте отмечают, что это не означает прощение за административное правонарушение

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Проект нового КоАП предполагает избавить женщин, воспитывающих детей, от административного наказания в виде обязательных работ. Об этом говорится в документе по итогам общественного обсуждения проекта будущего КоАП, который изучил корреспондент ТАСС.

На эту тему
Минюст представил проект нового КоАП. Разбираемся, что предлагают изменить

"Проектом КоАП предлагается расширить перечень лиц, которым не может быть назначено административное наказание в виде обязательных работ, путем отнесения к ним женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов; одиноких родителей (или лиц их заменяющих), имеющих ребенка в возрасте до 14 лет; а также лиц, осуществляющих уход за инвалидом I и II групп, в том числе за ребенком-инвалидом", - приводится в документе пояснение Минюста.

Направление таких лиц на общественные работы за административное правонарушение может препятствовать исполнению обязанности родителя по воспитанию ребенка либо обеспечению должного ухода за инвалидом, говорится в пояснении Минюста. Но это не означает прощение за административное правонарушение - у обязательных работ есть альтернативные виды наказания в статьях КоАП, (например, штраф), "вследствие чего невозможность назначения соответствующему лицу данного вида административного наказания не будет влечь его освобождение от административной ответственности", пояснили в Минюсте.

По действующему КоАП обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Вывод воспитывающих детей и ухаживающих за инвалидами из-под возможного наказания в виде обязательных работ в Минюсте пояснили также принципом гуманизма, который прописан в новой редакции КоАП - включенная в проект КоАП статья 1.15 "Принцип гуманизма" определяет, что "административное наказание не должно быть избыточным".

Согласно данным ФССП, которая исполняет это административное наказание, за весь 2019 год оно исполнялось в отношении 567 тыс. человек, на начало апреля этого года оно действовало в отношении 300 тыс. человек. В проекте КоАП предполагается также сократить максимальный срок обязательных работ с 200 до 60 часов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Режим самоизоляции в Австрии планируют отменить с 1 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС