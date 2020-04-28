Новый КоАП предполагает освободить женщин, воспитывающих детей, от общественных работ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Проект нового КоАП предполагает избавить женщин, воспитывающих детей, от административного наказания в виде обязательных работ. Об этом говорится в документе по итогам общественного обсуждения проекта будущего КоАП, который изучил корреспондент ТАСС.

"Проектом КоАП предлагается расширить перечень лиц, которым не может быть назначено административное наказание в виде обязательных работ, путем отнесения к ним женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов; одиноких родителей (или лиц их заменяющих), имеющих ребенка в возрасте до 14 лет; а также лиц, осуществляющих уход за инвалидом I и II групп, в том числе за ребенком-инвалидом", - приводится в документе пояснение Минюста.

Направление таких лиц на общественные работы за административное правонарушение может препятствовать исполнению обязанности родителя по воспитанию ребенка либо обеспечению должного ухода за инвалидом, говорится в пояснении Минюста. Но это не означает прощение за административное правонарушение - у обязательных работ есть альтернативные виды наказания в статьях КоАП, (например, штраф), "вследствие чего невозможность назначения соответствующему лицу данного вида административного наказания не будет влечь его освобождение от административной ответственности", пояснили в Минюсте.

По действующему КоАП обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Вывод воспитывающих детей и ухаживающих за инвалидами из-под возможного наказания в виде обязательных работ в Минюсте пояснили также принципом гуманизма, который прописан в новой редакции КоАП - включенная в проект КоАП статья 1.15 "Принцип гуманизма" определяет, что "административное наказание не должно быть избыточным".

Согласно данным ФССП, которая исполняет это административное наказание, за весь 2019 год оно исполнялось в отношении 567 тыс. человек, на начало апреля этого года оно действовало в отношении 300 тыс. человек. В проекте КоАП предполагается также сократить максимальный срок обязательных работ с 200 до 60 часов.