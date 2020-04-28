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Пандемия коронавируса нового типа

Замминистра здравоохранения Малайзии оштрафовали за нарушение карантина

Азми Газали должен оплатить $228

СИНГАПУР, 28 апреля. /ТАСС/. Замминистра здравоохранения Малайзии Азми Газали признан виновным в нарушении действующего в стране особого положения о передвижении граждан. Мировой суд во вторник вынес обвинительный приговор и оштрафовал чиновника на 1 000 ринггитов ($228).

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Кроме него на скамье подсудимых оказался и член правительства штата Перак Разман Закариа, он также должен выплатить штраф. "Если осужденные не выплатят указанный штраф, то проведут месяц в тюрьме", - говорится в сообщении суда.

Замминистра в сопровождении представителей администрации штата 18 апреля посетил одну из местных больниц, где проверил подготовку к приему инфицированных коронавирусом. После этого замглавы ведомства должен был направиться в мечеть, но перед этим зашел пообедать. Фотографии приема пищи он разместил в Facebook, после чего подвергся критике за нарушение правил карантина, запрещающих в том числе еду в общественных местах. Под давлением общественности правоохранительные органы провели проверку случившегося, после чего дело было передано в суд.

Премьер-министр Мухиддин Яссин с 18 марта ввел на территории страны особое положение о передвижении граждан. Жителям запрещаются перемещения между городами, приостанавливаются все культурные, общественные, спортивные, религиозные мероприятия, закрыты рестораны, кафе, торговые центры, за исключением отдельных продовольственных магазинов и аптек. Максимальное наказание за нарушения режима составляет два года лишения свободы. На сегодняшний день число инфицированных в стране превышает 5,8 тыс., при этом последние дни наблюдается снижение ежедневного прироста новых случаев заражения. Несмотря на это, глава правительства продлил ограничения до 12 мая.

Теги
МалайзияПандемия коронавируса нового типаМухиддин Яссин
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