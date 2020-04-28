Замминистра здравоохранения Малайзии оштрафовали за нарушение карантина

СИНГАПУР, 28 апреля. /ТАСС/. Замминистра здравоохранения Малайзии Азми Газали признан виновным в нарушении действующего в стране особого положения о передвижении граждан. Мировой суд во вторник вынес обвинительный приговор и оштрафовал чиновника на 1 000 ринггитов ($228).

Кроме него на скамье подсудимых оказался и член правительства штата Перак Разман Закариа, он также должен выплатить штраф. "Если осужденные не выплатят указанный штраф, то проведут месяц в тюрьме", - говорится в сообщении суда.

Замминистра в сопровождении представителей администрации штата 18 апреля посетил одну из местных больниц, где проверил подготовку к приему инфицированных коронавирусом. После этого замглавы ведомства должен был направиться в мечеть, но перед этим зашел пообедать. Фотографии приема пищи он разместил в Facebook, после чего подвергся критике за нарушение правил карантина, запрещающих в том числе еду в общественных местах. Под давлением общественности правоохранительные органы провели проверку случившегося, после чего дело было передано в суд.

Премьер-министр Мухиддин Яссин с 18 марта ввел на территории страны особое положение о передвижении граждан. Жителям запрещаются перемещения между городами, приостанавливаются все культурные, общественные, спортивные, религиозные мероприятия, закрыты рестораны, кафе, торговые центры, за исключением отдельных продовольственных магазинов и аптек. Максимальное наказание за нарушения режима составляет два года лишения свободы. На сегодняшний день число инфицированных в стране превышает 5,8 тыс., при этом последние дни наблюдается снижение ежедневного прироста новых случаев заражения. Несмотря на это, глава правительства продлил ограничения до 12 мая.