Сервисы телемедицины назвали аллерголога и гинеколога самыми популярными специалистами

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Выборова/. Телемедицина в условиях самоизоляции приобрела особую популярность, как среди жителей Москвы, так и регионов, для многих она стала единственной возможностью получить необходимую консультацию врача. Наиболее часто россияне записывались на прием терапевтов, а из узких специалистов - к гинекологу, аллергологу и гастроэнтерологу, сообщили ТАСС в сервисах DocDoc и "Доктор рядом".

Чтобы записаться на прием онлайн, пациенту достаточно иметь смартфон или компьютер и подключение к интернету. В России уже запущено большое количество телемедицинских сервисов и приложений, а в конце марта 2020 года бесплатные консультации стали доступны благодаря совместному проекту ВЭБ и компании "Доктор рядом", сервису DocDoc (при поддержке "Сбербанка"), а также Центру телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

"Количество обращений как к терапевтам, так и к врачам узких специальностей растет экспоненциально. Например, довольно высок процент консультаций по кардиологическим проблемам, пациентов беспокоит нестабильное артериальное давление. В связи с приближением сезона цветения, растет число обращений к специалистам-аллергологам. Тем не менее, чаще всего пациенты обращаются к гинекологам - 17%, неврологам - 14% и гастроэнтерологам - 12%", - сказала PR-директор сервиса "Доктор рядом" Варвара Фефилова.

Схожие данные представила PR-менеджер сервиса DocDoc Ирина Гончарова. "На нашем сервисе наибольшим спросом пользуются терапевт и педиатр. Затем гинеколог, гастроэнтеролог, аллерголог", - отметила она. Гончарова пояснила, что на сервисе нет ограничений по тому, какие специалисты могут принимать пациентов. "Для подключения врача к телемедицине необходимо пройти обучение для работы с пациентами онлайн. После него врач может принимать пациентов онлайн. Ограничений по врачам нет, проверяется подлинность всех документов, дипломов, проходится обучение и врач может работать", - рассказала Гончарова.

Оба сервиса работают в круглосуточном формате и предлагают консультации с дежурными врачами (терапевтами и педиатрами) и с узкоспециализированными специалистами. Так, в приложении DocDoc дежурный врач ответит пациенту в течение двух-трех минут (в ночное время - трех-пяти минут), представится и предложит формат связи: чат, видео, аудио.

"Такие консультации помогают в экстренных случаях, когда помощь нужна сразу. Или для расшифровки анализов, или для получения второго мнения врача", - рассказала PR-менеджер сервиса, добавив, что часто звонки к педиатру необходимы молодым мамам, которые особенно тревожны и нуждаются в поддержке врача.

Что касается узких специалистов, как на сервисе DocDoc, так и на "Доктор рядом", к ним нужно предварительно записаться. Запись может быть и в тот же день, может быть и на следующий день - все зависит от загрузки врача. К узкопрофильному специалисту пациент бронирует нужный временной слот. Например, на "Доктор рядом" россияне могут бесплатно получить консультацию врачей ключевых узких специальностей: кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, уролога, дерматолога, ЛОРа и других. Также пользователям предоставляется полноценное и своевременное взаимодействие с врачами различного профиля по вопросам, связанным с угрозой коронавируса.

Когда в регионе нет нужного врача

Пациенты из Москвы преобладают на сервисе DocDoc за счет густонаселенности столицы, поделилась его PR-менеджер. Но, по ее словам, постепенно регионы тоже начинают пользоваться телемедициной сервиса. "Для них услуга особенно актуальна, если звонит человек из отдаленного региона, где просто нет нужного врача", - пояснила Гончарова.

Портал "Доктор рядом" ежедневно получает огромное количество обращений со всей страны, так как во многих регионах ограничен амбулаторный прием. Согласно статистике, на пользователей из регионов приходится более 70% обращений сервиса. "Так, на прошлой неделе на второе место по числу обращений вышла Ивановская область, потеснив Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также много обращений приходит из Республики Татарстан, Орловской и Ярославской областей, Краснодарского края. Активно пользуются преимуществами бесплатных дистанционных медицинских консультаций жители Сибири и Дальнего Востока, несмотря на разницу во времени с Москвой", - поделилась PR-директор "Доктор рядом".

Однако в обоих сервисах согласны с тем, что прием онлайн не способен полностью восполнить очное посещение врача. Как отметила PR-директор DocDoc, телемедицина помогает в экстренных случаях, в случае необходимости мнения второго врача, расшифровки полученных анализов.

"Конечно, телемедицинские консультации не смогут полностью заменить очный прием, но онлайн и офлайн форматы общения врача с пациентом могут успешно дополнять друг друга, - считает Фефилова. - Этот тренд будет развиваться, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Будущее здравоохранения - в беспрерывном сопровождении пациента вне зависимости от его географического местонахождения".

О важности и актуальности онлайн-консультаций с врачами высказывался министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции министров здравоохранения стран - членов "Большой двадцатки" (G20), посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество. Он отметил большую роль телемедицины, в том числе в лечении пациентов с коронавирусом, например, внедрение цифровых технологий для отслеживания терапии и результатов процедур, постановки диагноза. Технологии телемедицины развиваются в России и по нацпроекту "Здравоохранение", который направлен в том числе на то, чтобы все медицинские организации субъектов РФ могли проводить для пациентов приемы онлайн.

Консультирование по коронавирусу

При технологической поддержке портала gosuslugi.ru в Москве реализуется проект медицинских консультаций для больных с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому. По последним данным, такое домашнее лечение в столице проходят около 7 тыс. человек. Как сообщали ТАСС в Министерстве здравоохранения Московской области, в регионе планируют также запустить пилотный проект медицинских консультаций в режиме онлайн. На горячей линии госуслуг ТАСС уточнили, что в других субъектах РФ пока такие услуги не предоставляются.