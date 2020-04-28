Минюст отклонил предложение ужесточить статью о нарушении тишины ночью

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минюст России отклонил более жесткий вариант статьи об ответственности за нарушение ночной тишины. Об этом говорится в документе по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП, который изучил корреспондент ТАСС.

В ходе обсуждения эксперты предлагали ужесточить наказание для лиц, неоднократно нарушающих право окружающих на отдых в ночное время, и дополнить статью о нарушении ночного покоя граждан повышенной мерой ответственности за повторное совершение правонарушения. В качестве примера приводилась введенная статья в региональном законе "Об административной ответственности в Кировской области", где для граждан за повторное нарушение тишины предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Разработчики проекта КоАП отклонили это предложение, отметив, что эта статья является новой для федерального КоАП, "в связи с чем рассмотрение вопроса о целесообразности установления повышенной административной ответственности за повторное совершение соответствующих действий возможно лишь после формирования практики ее применения".

В статью 14.1 проекта КоАП ("Мелкое хулиганство") была включена часть 6, предусматривающая ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, в виде предупреждения или штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. При этом, если в законе Кировской области речь идет о периоде с 22:00 до 07:00, то в проекте федерального КоАП - с 23:00 до 07:00.