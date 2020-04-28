Режим самоизоляции в Австрии планируют отменить с 1 мая

ВЕНА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Австрии собираются с 1 мая отменить ограничения по выходу на улицу для населения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава страны Рудольф Аншобер.

"Сегодня мы можем вам объявить, что мы можем завершить ограничения по выходу на улицу. Нам не нужно их продлевать, с позиции сегодняшнего дня и по состоянию данных на сегодня. Вместо этого мы переходим к открытому порядку. Это правило означает, что с 1 мая до конца июня мы будем находиться на этапе, при котором гражданам будет разрешено выходить и при котором нужно будет соблюдать дистанцию в один метр от людей, не проживающих в одной квартире", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.