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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии на поддержку семей с детьми до трех лет направили 57 млн рублей

По данным Минсоцзащиты населения республики, выплату могут получить семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля этого года

УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Бурятии за месяц режима самоизоляции направили на поддержку семей с детьми до трех лет в условиях пандемии 57 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба республиканского правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство выделит из федерального бюджета на поддержку семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, почти 105 млрд рублей. В соответствии с указом президента РФ данная ежемесячная выплата устанавливается с апреля по июнь на каждого ребенка в возрасте до трех лет. С 28 марта в российских регионах начал действовать режим самоизоляции.

"В Бурятии продолжается прием заявлений на выплату 5 тыс. рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. Семьи Бурятии получили в общем 57 млн рублей ежемесячных пособий на детей до трех лет", - уточнили в пресс-службе.

В Минсоцзащиты населения республики пояснили, что выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей предоставляется из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. "Заявления на получение выплаты люди подать через портал госуслуг или через сайт Пенсионного фонда России", - отметили в Минсоцзащиты Бурятии.

Всего в республике право на выплату имеют более 21 тыс. семей, в которых воспитывается почти 23 тыс. детей.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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