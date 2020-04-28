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Захарова считает, что Югра образцово откликнулась на крик о помощи россиян за рубежом

Во вторник самолет Utair доставил в Сургут российских туристов из Индонезии и Таиланда

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ приложил все усилия, чтобы помочь возвращению россиян на родину, и в тяжелой ситуации для соотечественников показал пример отзывчивости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя приземление в аэропорту Сургута самолета авиакомпании Utair, доставившего российских туристов из Индонезии и Таиланда, официальный представитель МИД назвала этот рейс особенным. Планировалось, что этот борт сможет также забрать граждан РФ с Фиджи, но местные власти не позволили это сделать.

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"Ханты-Мансийский автономный округ - Югра не просто удивил, а окрылил - целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%, чтобы не только вывезти жителей своего региона и соседей, но и откликнуться на настоящий крик о помощи тех людей, которые в Сургуте едва ли когда-то бывали. Югра сделала это просто потому, что не могла иначе", - написала Захарова в Facebook.

Она сообщила, что авиакомпания Utair отправила сразу три сдвоенных экипажа, чтобы обеспечить выполнение требований принимающей стороны. "В общем, наши не подвели и до Фиджи оставался один шаг. Но подвели фиджийцы, отказавшись пустить на свою землю иностранное воздушное судно. Но мы не сдаемся", - отметила Захарова.

Дипломат указала, что организация этого рейса потребовала приложения колоссальных усилий и проявления воли. "Переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращалась даже ночью", - подчеркнула она.

Ранее Росавиация сообщала о планах выполнения рейса Денпасар - Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут, он был внесен в предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. В понедельник Минкомсвязь РФ в своем телеграм-канале сообщила, что власти Фиджи не выдали российскому борту разрешение на посадку. В результате рейс решили выполнить по маршруту Денпасар - Бангкок - Сургут. Авиакомпания Utair уточнила, что с Фиджи планировалось вывезти 26 россиян, в том числе троих детей, теперь перевозчик и российские власти будут искать альтернативные пути их вывоза.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаИндонезияТаиландРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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