"Инвитро" со второй половины мая начнет проводить тестирования на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Компания "Инвитро" во второй половине мая намерена начать тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

"Инвитро", крупнейшая российская группа компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, сообщает о скором старте тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, стоимость теста составит от 950 до 3 тыс. 500 рублей без учета стоимости взятия биоматериала в зависимости от типа выполняемого теста.

Желающие сдать тест должны не иметь симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Бригаду можно будет вызвать на дом.

Планируется, что к исследованию на антитела к будут подключены все расположенные на территории России клинико-диагностические лаборатории группы компаний - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. В месяц лаборатории будут выполнять до 200 тыс. таких тестов. Срок выполнения исследования составит до двух суток без учета дня взятия биологического материала.

Данный вид исследований позволит определить, было ли пациентом перенесено заболевание, в том числе в бессимптомной форме, а также оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию. В случае с заболеванием коронавирусом с помощью тестов на специфические антитела также можно провести скрининг выздоровевших пациентов, которые могут быть донорами для проведения сывороточной терапии тяжелым больным. Как полагают в компании, такая услуга может быть востребован для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции.

По словам основателя и генерального директора "Инвитро" Александра Островского, которые приводятся в сообщении, тестирование поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а пациентам - правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях.

О компании

Как сообщалось ранее, "Инвитро" выступает в роли централизованной лаборатории и принимает биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений. В настоящее время исследования выполняют три лабораторные комплекса группы компаний, расположенные в Москве, Новосибирске и Челябинске. В сутки выполняется до 2 тыс. тестов.

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году.

Компания располагает сетью из более 1,4 тыс. медицинских офисов в шести странах и 8 лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тыс. исследований.