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75-летие Победы

Центр "Сириус" в Сочи запустил медиапроект в память о героях Великой Отечественной войны

Все желающие смогут рассказать о своем городе и его жителях в годы войны, "записать" своих родных в "Бессмертный полк" и поучаствовать в полевом онлайн-лектории

СОЧИ, 28 апреля. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" в Сочи запустил масштабный медиапроект, направленный на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

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"В честь юбилея Победы образовательный центр "Сириус" подготовил подарок для всех жителей страны - медиапроект "Россия для Победы", посвященный сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Новый портал объединил всероссийскую акцию "Бессмертный полк" и акцию от образовательного центра "Мой город для победы", а также виртуальные выставки художественных работ, архивные материалы, познавательные лекции, подборки тематических фильмов и книг, собранные или созданные выпускниками, сотрудниками, педагогами и партнерами "Сириуса", - сообщили в пресс-службе, добавив, что присоединиться к проекту и поучаствовать в акциях памяти могут все желающие.

Благодаря акции проекта "Мой город для Победы" любой желающий может рассказать о своем родном городе, поселке или округе и его жителях в годы войны с помощью видеоролика. Его разместят в открытом доступе в специальном разделе. Также на портале проекта можно "записать" своих родных в "Бессмертный полк". Для этого нужно будет загрузить портретное фото героя Великой Отечественной войны на платформу "Сириуса".

В разделе с документальными фильмами портала можно будет наглядно увидеть быт людей во время войны. "Вы узнаете, сколько боевых атак совершили подводники за годы войны и как в блокадном Ленинграде удалось защитить от холода, грызунов и грабителей бесценный, с научной точки зрения, генетический банк семян и овощей Вавиловского института", - отметили в пресс-службе.

Ко всему прочему, в рамках проекта можно будет принять участие в полевом онлайн-лектории, где эксперты расскажут, какие задачи решали советские ученые в годы войны, как ледокольный флот помогал приближать Победу, чем прославились хоккеисты-фронтовики и как сами рельсы железных дорог замедляли продвижение фашистов вглубь страны.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКраснодарский край75-летие Победы
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