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Пандемия коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор не наблюдает взрывного роста заболеваний COVID-19 в странах ЕАЭС

Общее число случаев заражения коронавирусом в странах-членах ЕАЭС и Узбекистане не превышает 90 тыс.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Взрывного роста заражений коронавирусом на евразийском пространстве в настоящее время не наблюдается, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не наблюдается взрывного роста заболеваемости. Общее количество случаев заражения COVID-19 в странах-членах ЕАЭС и Узбекистане не превышает 90 тыс.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время будет согласован комплексный план по предотвращению распространения коронавируса и других инфекций на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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