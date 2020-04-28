Роспотребнадзор не наблюдает взрывного роста заболеваний COVID-19 в странах ЕАЭС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Взрывного роста заражений коронавирусом на евразийском пространстве в настоящее время не наблюдается, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"Несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не наблюдается взрывного роста заболеваемости. Общее количество случаев заражения COVID-19 в странах-членах ЕАЭС и Узбекистане не превышает 90 тыс.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время будет согласован комплексный план по предотвращению распространения коронавируса и других инфекций на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).