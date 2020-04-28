В Черногории за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Черногории, согласно официальным данным, осталось на прежнем уровне в 321 человек. Согласно данным Минздрава страны, опубликованным во вторник, за минувшие сутки в стране не выявлено новых случаев инфицирования.

По данным ведомства, за последние 24 часа в лабораториях были обработаны 57 образцов анализов, но ни один из них не дал положительную реакцию на коронавирус.

Жертвами эпидемии в стране стали семь человек, на изоляции находятся свыше 7 тыс. человек. Больше всего заболевших в Подгорице (163), Тузи (37), Никшиче (34), Баре (23). Таким образом, официально суточный рост инфицированных постепенно сокращается. В то же время, по мнению специалистов, крайне малое число тестируемых не дает представления о масштабах эпидемии в стране.

В связи с распространением вируса Национальный координационный совет Черногории ввел комплекс ограничительных мер, среди которых приостановка пассажирского международного и внутреннего сообщения, исключая грузовики, перевозящие товары первой необходимости, а также запрет покидать дома в выходные дни. Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться вместе даже по двое.