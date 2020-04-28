Псковские власти выплатят по 3 тыс. рублей учителям, ведущим уроки дистанционно

ПСКОВ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области выплатят по 3 тыс. рублей учителям региона, чтобы компенсировать их затраты на дистанционное обучение школьников, проводимое в период пандемии коронавируса. Соответствующий приказ комитета по образованию региона опубликован во вторник на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

"Приказываю утвердить положение о порядке выплаты педагогическим работникам образовательных организаций единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме. Размер компенсации составляет 3 тыс. рублей. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования", - отмечается в тексте документа.

Как следует из текста приказа, чтобы получить выплату, педагоги должны написать специальное заявление по месту работы. Пособие предоставляется однократно.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области зафиксировано 142 случая заражения и девять летальных исходов. Выздоровели 14 человек.