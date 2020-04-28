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Власти НАО направят 5 млн рублей на поддержку родовых общин коренных народов

Победители конкурса, организованного администрацией региона, смогут рассчитывать на получение гранта до 300 тыс. рублей

ТАСС, 28 апреля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют направить 5 млн рублей из регионального бюджета на поддержку семейных родовых общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации НАО.

"На поддержку семейных родовых общин КМНС Ненецкого округа из регионального бюджета направят 5 млн рублей. Средства распределят между ними по результатам конкурса грантов, его итоги будут подведены к середине мая. Сумма гранта каждому победителю будет определена конкурсной комиссией исходя из суммы, указанной в заявке, но не выше максимального размера - 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Прием заявок для участия в конкурсе грантов завершился, в адрес конкурсной комиссии поступило 17 заявок. В конкурсе традиционно участвуют семейные родовые общины НАО, деятельность которых связана с сохранением традиционного образа жизни и развитием новых форм хозяйствования. К ним относятся объединения, занимающиеся оленеводством, охотой и рыболовством, сбором и переработкой ягод и лекарственных растений, традиционными и народными художественными промыслами.

В числе основных критериев конкурсного отбора -значимость и актуальность планируемых мероприятий для устойчивой деятельности родовой общины, их экономическая и социальная эффективность. Победители определяются по количеству набранных баллов.

Окружная поддержка общинам в виде грантов предоставляется в рамках реализации государственной программы НАО "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе".

Численность КМНС на территории НАО, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составила 7,5 тыс. человек, что на 200 человек меньше показателя Всероссийской переписи населения 2002 года.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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