Власти НАО направят 5 млн рублей на поддержку родовых общин коренных народов

ТАСС, 28 апреля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют направить 5 млн рублей из регионального бюджета на поддержку семейных родовых общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации НАО.

"На поддержку семейных родовых общин КМНС Ненецкого округа из регионального бюджета направят 5 млн рублей. Средства распределят между ними по результатам конкурса грантов, его итоги будут подведены к середине мая. Сумма гранта каждому победителю будет определена конкурсной комиссией исходя из суммы, указанной в заявке, но не выше максимального размера - 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Прием заявок для участия в конкурсе грантов завершился, в адрес конкурсной комиссии поступило 17 заявок. В конкурсе традиционно участвуют семейные родовые общины НАО, деятельность которых связана с сохранением традиционного образа жизни и развитием новых форм хозяйствования. К ним относятся объединения, занимающиеся оленеводством, охотой и рыболовством, сбором и переработкой ягод и лекарственных растений, традиционными и народными художественными промыслами.

В числе основных критериев конкурсного отбора -значимость и актуальность планируемых мероприятий для устойчивой деятельности родовой общины, их экономическая и социальная эффективность. Победители определяются по количеству набранных баллов.

Окружная поддержка общинам в виде грантов предоставляется в рамках реализации государственной программы НАО "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе".

Численность КМНС на территории НАО, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составила 7,5 тыс. человек, что на 200 человек меньше показателя Всероссийской переписи населения 2002 года.