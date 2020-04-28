Рабочая группа Минздрава доработает методические рекомендации по лечению COVID-19

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты Минздрава РФ доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства. Соответствующее решение было принято по итогам мультидисциплинарного консилиума руководителя министерства Михаила Мурашко с главными внештатными специалистами министерства и ведущими российскими экспертами.

"В консилиуме приняли участие главные внештатные специалисты Минздрава России, представители федеральных дистанционных реанимационно-консультационных центров, ведущих федеральных и региональных клиник, ведущие российские эксперты - те, кто ежедневно оказывает помощь больным с коронавирусной инфекцией. По результатам обсуждения рабочей группе было поручено доработать ряд разделов в соответствии с последними клиническими данными по безопасности и эффективности методов диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.