Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 411 и сейчас составляет 93 558 человек.

Таким образом, Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу инфицированных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 110 человек, за весь период - 8 456. За сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 867 человек", - говорится в сообщении штаба.

Как отмечается, у 2 609 (40,7%) новых пациентов не было симптомов.