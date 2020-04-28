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Пандемия коронавируса нового типа
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Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Число заразившихся выросло за сутки на 6 411
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 411 и сейчас составляет 93 558 человек.

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Таким образом, Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу инфицированных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 110 человек, за весь период - 8 456. За сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 867 человек", - говорится в сообщении штаба.

Как отмечается, у 2 609 (40,7%) новых пациентов не было симптомов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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