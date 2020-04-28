Нижегородские власти объяснили вспышку коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре

ТАСС, 28 апреля. Вспышка коронавирусной инфекции в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области, где выявлено 76 больных COVID-19, была вызвана паломничеством верующих из регионов России с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе Дивеево и самом монастыре.

"В селе Дивеево были достаточно давно введены серьезные ограничения посещений. Как показало время, это было сделано абсолютно правильно. Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Сейчас монастырь по решению Роспотребнадзора находится на карантине, такие же меры приняты в отношении села в целом", - цитирует Никитина пресс-служба.

По словам губернатора, вспышка заболеваемости была вызвана "масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны, в том числе с неблагополучной эпидемиологической обстановкой". На территории монастыря нет тяжелых больных, которым требуется подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Власти региона выделили дополнительные машины скорой помощи для транспортировки больных, которым нужна компьютерная томография, из монастыря в Арзамасскую городскую больницу. Часть заразившихся перевели в специализированные медицинские учреждения, перепрофилированные для лечения больных COVID-19. Медцентр на территории монастыря дополнительно обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, отметили в пресс-службе.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается поместными православными церквями как четвертый "земной удел Пресвятой Богородицы".