Более 50 тыс. ветеранов получат бесплатные мобильные телефоны

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно получат мобильные телефоны с безлимитным тарифом. Об этом во вторник во время онлайн-брифинга сообщил замсекретаря генсовета "Единой России", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"В общей сложности такими телефонами по стране будет обеспечено порядка 52 тыс. человек. Они не только получат эти телефоны бесплатно, но и каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом, но с условием, что все звонки будут происходить только на территории РФ", - сказал Хинштейн. По его словам, все аппараты с большими экранами и кнопками экстренной помощи.

Как рассказал депутат, в регионы направлены именные сертификаты на подключение услуг связи. "С этим сертификатом закрепленный за каждым фронтовиком волонтер приходит в ближайшее отделение любого из операторов "большой четверки" и подключает конкретный аппарат к номеру", - пояснил он.

Как уточнил парламентарий, телефоны уже направлены в большинство регионов. "Мы планировали начать их раздачу раньше, но, к сожалению, ситуация с пандемией наши планы нарушила, - отметил он. - В тех регионах, в которых эпидемиологическая ситуация наиболее стабильна и не остра, мы уже начинаем раздачу сотовых телефонов. Для этого волонтер придет непосредственно на дом к каждому фронтовику, поможет подключить. По мере того, как ситуация с коронавирусом будет меняться, мы будем реализовывать эту акцию на всей территории страны".