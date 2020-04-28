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Пандемия коронавируса нового типа

Компания "Хеликс" в мае начнет тестирование на антитела к новому коронавирусу

Запуск тестирования планируется в первой половине мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Частная сеть медицинских лабораторий "Хеликс" в первой половине мая планирует начать тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, а также тестирование, показывающее концентрацию специфических иммуноглобулинов в организме человека, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Компания вводит в свое портфолио два теста: качественный, дающий ответ о наличии или отсутствии антител IgM или IgG к вирусу, и количественный, показывающий концентрацию специфических иммуноглобулинов G в организме человека. Запуск тестирования планируется в первой половине мая", - говорится в сообщении.

Количественный показатель антител IgG к вирусу позволит определить степень напряженности иммунитета, насколько организм готов противостоять вторичному инфицированию, а также стадию инфекционного процесса, отмечается в сообщении со ссылкой на медицинского директора компании Дмитрия Денисова. "Если концентрация IgG растет, инфекционный процесс находится в стадии острого развития, если снижается, значит человек имеет тенденцию к выздоровлению", - цитирует его пресс-служба.

Количественный тест, определяющий концентрацию специфических иммуноглобулинов G, в первую очередь предназначен для выявления людей, переболевших COVID-19 и имеющих к нему иммунитет. В случае наличия симптомов коронавирусной инфекции концентрация антител IgG может помочь в оценке вероятности тяжелого течения заболевания. По данным из различных научных источников, IgG вырабатываются в организме человека на 9-11 день после заражения.

Исследования будут проводиться во всех лабораторных комплексах компании: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Они будут доступны розничным клиентам в более чем 350 центрах сети по всей России.

Под брендом "Лабораторная служба Хеликс" действуют 370 диагностических центров и лабораторных пунктов в 130 городах России. Компания выполняет более 2 тыс. исследований для свыше 1,3 тыс. частных и 200 государственных медицинских учреждений, имеет три лабораторных комплекса общей площадью более 6 тыс. кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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