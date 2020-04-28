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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав разработает критерии перевода больных COVID-19 из перепрофилированных учреждений

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минздрав РФ совместно с Роспотребнадзором должны разработать и утвердить до 29 апреля критерии перевода заразившихся коронавирусом пациентов из перепрофилированных для борьбы с коронавирусной инфекцией медучреждений в стационар других медорганизаций или на амбулаторное лечение. Соответствующее решение содержится в перечне поручений, принятом премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"Минздраву России и Роспотребнадзору с учетом накопившегося опыта работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и предложений субъектов Российской Федерации разработать и по согласованию с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Алексеевной Голиковой утвердить критерии перевода пациентов с новой коронавирусной инфекцией с лечения в стационарных условиях в медицинских организациях, перепрофилированных для оказания медицинской помощи указанным пациентам, на лечение в стационарных условиях в иных медицинских организациях либо на амбулаторное лечение. Срок - до 29 апреля 2020 года", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте кабмина.

Кроме того, Минздраву и Роспотребнадзору поручается до 30 апреля представить нормативы по увеличению объема коечного фонда для субъектов Центрального федерального округа и городов с населением свыше 1 млн человек "с учетом различных сценариев развития пандемии".

 

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Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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