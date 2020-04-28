В Новгородской области возобновили плановую вакцинацию, прерванную из-за пандемии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Вакцинацию по эпидемическим показаниям возобновили для жителей Новгородской области, также снова разрешено делать прививки детям. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Елены Никифоровой.

Плановая вакцинация детского и взрослого населения, проводимая в рамках нацкалендаря, была приостановлена в Новгородской области постановлением руководителя регионального Роспотребнадзора 13 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса до особого распоряжения ведомства.

"Отменить с 27 апреля 2020 года приостановление плановой вакцинации детского населения и вакцинации по эпидемическим показаниям", - говорится в документе.

Министерству здравоохранения Новгородской области при этом, согласно документу, необходимо организовать пациентам в медучреждениях возможность соблюдения социальной дистанции, очередь на вакцинацию одномоментно не должна превышать пяти человек. Людям, пришедшим на прививку, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует медикам организовать проведение профилактических прививок гражданам на дому или по месту работы. Не разрешается делать вакцинацию жителям области с подтвержденным коронавирусм, который протекает в бессимптомной форме; тем, кто находится под меднаблюдением из-за контакта с инфицированным; вернувшимся из регионов, неблагополучных по коронавирусу, и находящимся в режиме самоизоляции в течение 14 дней.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 28 апреля в Новгородской области зарегистрировано 254 (плюс десять за последние сутки) случаев заражения коронавирусом. Четырнадцать выздоровевших жителей региона выписаны из больницы, трое умерли.