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Следователи начали проверку после массовых гуляний на Красную горку в Нижнем Новгороде

В регионе действует режим самоизоляции

ТАСС, 28 апреля. Следователи организовали доследственную проверку после публикации видео с массовыми гуляньями, прошедшими в Нижнем Новгороде на Красную горку. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по региону.

В воскресенье в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео народных гуляний, которые прошли в Стригинском бору в Автозаводском районе города. Участники гуляний, одетые в народные костюмы, водили хоровод и пели песни, несмотря на то, что в регионе действует режим самоизоляции.

"По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

Праздник Красной Горки отмечается в первое воскресение после Пасхи.

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РоссияНижегородская область
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