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Пандемия коронавируса нового типа

РФ организует для россиян три вывозных рейса из Таджикистана до 5 мая

Рейс из Душанбе в Москву запланирован на 3 мая

ДУШАНБЕ, 28 апреля. /ТАСС/. Росавиация до 5 мая организует три рейса для граждан России, желающих покинуть Душанбе на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы посольства РФ в Таджикистане.

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"Росавиацией сформирован предварительный график вывозных рейсов до 5 мая. 30 апреля ожидаются два вывозных рейса: "Сибирь" планирует вылет из Душанбе в Новосибирск, "Уральские авиалинии" - из Душанбе в Сургут и Екатеринбург. 3 мая запланирован вывозной рейс "Уральский авиалиний" из Душанбе в Москву", - указали в диппредставительстве.

Как уточняет пресс-служба, на вывозные рейсы будут допущены исключительно граждане РФ, заполнившие соответствующую форму на портале "Госуслуги".

Власти Таджикистана из-за угрозы распространения коронавируса 10 апреля ввели временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе Таджикистана. При этом данные ограничения не применяются в отношении дипломатов иностранных государств и представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в Республике Таджикистан. Временные ограничения не касаются водителей международных грузоперевозок, экипажей воздушных судов и бригад международного железнодорожного сообщения.

Теги
ТаджикистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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