ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают введение жестких мер по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (60%) поддерживают введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Согласно материалам опроса, четверть респондентов (25%) поддерживают введение мягких мер, которые снижают негативные последствия для экономики, однако увеличивают сроки эпидемии и уровень смертности, причем эта доля выше среди людей в возрасте 18-24 лет (34%). В то же время за введение жестких мер чаще всего выступают участники опроса, которые старше 60 лет (70%). При этом 16% россиян вовсе затрудняются ответить на вопрос об ограничительных мерах.

Говоря о страхах, связанных с распространением коронавирусной инфекции, почти половина опрошенных (48%) опасаются как потери работы, дохода, так и заболевания кого-то из родственников. В то же время 33% респондентов больше переживают, что кто-то из членов их семьи может заразиться, чаще об этом сообщают россияне в возрасте 18-24 лет (41%), а также представители старшего поколения (старше 60 лет - 44%). О том, что они больше опасаются потерять доход или работу сообщили 16% россиян, причем чаще всего такое мнение высказывали респонденты в возрасте 25-34 лет (22%).

Из материалов опроса также следует, что половина опрошенных (50%) считают, что ограничительные меры (режим самоизоляции, ограничения передвижения, закрытие торговых центров, кинотеатров) в их регионе будут сняты в течение мая. Каждый четвертый россиянин (25%) предполагает, что смягчение ограничительных мер произойдет в июне.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 апреля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,7%.