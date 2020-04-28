Прокуратура Якутии проверит Чаяндинское месторождение, где объявили карантин

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Якутии начала проверку на Чаяндинском месторождении, где зафиксирован очаг заражения коронавирусной инфекцией и объявлен карантин. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства во вторник.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что, предположительно, на Чаяндинском месторождении не информируют сотрудников о выявленных зараженных, а также неэффективны меры изоляции людей.

"Прокуратура Ленского района проводит проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО "Газпром добыча Ноябрьск" в условиях распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдения трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения.

"По результатам проверки при наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на вторник более 50 заразившихся коронавирусом вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Ленском районе проходят лечение в больницах Ленска и Якутска. Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе. В Якутии подтверждено 170 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 25 человек, умер один пациент.