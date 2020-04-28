Нарышкин: мероприятия, посвященные 75-летию Победы, будут продолжаться несколько лет

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, не завершатся в декабре 2020 года, они рассчитаны на ближайшие годы. Об этом заявил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО), сопредседатель оргкомитета "Наша Победа" Сергей Нарышкин.

"Памятные мероприятия рассчитаны на большой период времени, они, безусловно, не завершатся 9 мая, более того, они не завершатся и в декабре 2020 года, а будут продолжаться несколько лет. Мы рассчитываем продолжать реализацию просветительских проектов, рассказывающих о причинах, событиях и итогах Второй мировой и Великой Отечественной войны", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной запуску проекта по обеспечению ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатными мобильными телефонами.

По словам Нарышкина, один из таких проектов посвящен подвигу советских кораблестроителей в годы войны.

"Российским историческим обществом совместно с Объединенной судостроительной корпорацией разработан портал "Корабелы Великой Победы". На нем подробно описан подвиг тружеников тыла - рабочих, конструкторов, инженеров, обеспечивающих боеспособность нашего военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны. Напомню, что в годы блокады Ленинграда на ленинградских верфях строились и ремонтировались корабли, которые прямо со стапелей и ремонтных доков шли на защиту города", - подчеркнул председатель РИО.

Он отметил также, что в регионах подведены промежуточные итоги конкурса школьных музеев, посвященных войне, ведется прием заявок на конкурс работ школьников "История семьи - история Победы", а учителя могут попробовать свои силы в ходе конкурса педагогического мастерства, который продлится до 30 июня.

"Уверен, что инициативы партии "Единая Россия", наших общественных организаций, общественного движения "Волонтеры Победы" будут множиться. Они будут работать и в 2020, и в 2021, и в 2022, и в последующих годах", - добавил Нарышкин.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий.