Власти Ленобласти выплатят семьям умерших из-за коронавируса медиков по 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области установили выплаты для медицинских работников, которые заразились коронавирусом во время работы с пациентами и получили вред здоровью, - 500 тыс. рублей. Семьям умерших из-за коронавируса медиков будут выплачивать по 1 млн рублей, сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко на своей странице в Instagram.

"Принял решение о дополнительных гарантиях медикам. Ленобласть гарантирует в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 млн рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом - 500 тыс. рублей", - написал губернатор.

26 апреля стало известно о смерти медсестры Гатчинской межрайонной клинической больницы. Во вторник Дрозденко сообщил, что женщина заразилась коронавирусной инфекцией, этот случай стал первым смертельным в регионе.

По последним данным, в регионе заразился коронавирусом 781 человек, 105 выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.