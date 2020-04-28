Тест на коронавирус у одного из заместителей главы "Аэрофлота" оказался положительным

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Тест на коронавирус у одного из заместителей гендиректора "Аэрофлота" дал положительный результат, сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" .

"У меня совсем недавно один из заместителей показал положительный тест на коронавирус - значит, находится дома. Поэтому мы разделились на две команды: те, кто находится в Мелькисарово (офис "Аэрофлота" рядом с Шереметьево - прим. ТАСС), в Шереметьево - они не приезжают на Арбат ( главный офис - прим. ТАСС), а те, кто находится на Арбате - мы не ездим в Мелькисарово, чтобы не делать контакты", - сказал он.

Всего же, по словам Савельева, в "Аэрофлоте" коронавирусом заразились 17 человек. "Семь человек выздоровели у нас. К сожалению, одна наша коллега скончалась от коронавируса, у нее была пневмония, ее не спасли", - отметил он.

Сейчас 42% сотрудников "Аэрофлота находятся в отпусках. "Многие люди отправлены в отпуск, у нас 1600 человек находятся на удаленном доступе, 42% персонала находится в отпусках", - отметил глава компании.

Количество рейсов компании в настоящее время сокращено до 50-80 в сутки с докризисных 800. При этом количество перевозимых пассажиров в день снизилось со 110-120 тыс. до 3-5 тыс. Снижение объемов перевозок повлекло за собой высвобождение самолетного парка, добавил он.

Из 247 самолетов "Аэрофлота", по словам Савельева, на стоянках в аэропортах России временно находятся 64 борта, еще 150 - оставлены в Шереметьево, они "так или иначе используются", но в основном простаивают. Каким образом используются остальные самолеты, глава "Аэрофлота" не уточнил.